هدف تعادل ضمك ضد الهلال - نيكولاي ستانشيو (الدوري السعودي)

هدف الهلال الأول ضد ضمك - مالكوم (الدوري السعودي)

هدف تعادل الهلال السعودي في نافباخور (دوري أبطال آسيا)

هدف فوز اتحاد جدة على الأخدود - كريم بنزيمة (الدوري السعودي)

هدف محمد شريف الأول مع الخليج في مرمى الشباب (الدوري السعودي)