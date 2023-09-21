هدف تعادل ضمك ضد الهلال - نيكولاي ستانشيو (الدوري السعودي)
الخميس، 21 سبتمبر 2023 - 19:38
نيكولاي ستانشيو يتعادل لـ ضمك من ركلة حرة مباشرة🚀⚽pic.twitter.com/C9nRnl0oI4— FilGoal (@FilGoal) September 21, 2023
نرشح لكم
هدف الهلال الأول ضد ضمك - مالكوم (الدوري السعودي) هدف تعادل الهلال السعودي في نافباخور (دوري أبطال آسيا) أهداف مباراة الهلال والرياض 6-1 (الدوري السعودي) هدف فوز اتحاد جدة على الأخدود - كريم بنزيمة (الدوري السعودي) هدف محمد شريف الأول مع الخليج في مرمى الشباب (الدوري السعودي) أهداف فوز الهلال على الاتحاد 3/4 (الدوري السعودي) هدف كريم بنزيمة بكعب رائع لـ الاتحاد أمام الهلال هدف ميتروفيتش الرااائع مع الهلال في شباك الاتحاد