ملخص تعادل ميلان مع نيوكاسل 0-0 (دوري أبطال أوروبا)
الخميس، 21 سبتمبر 2023 - 19:04
نرشح لكم
ملخص فوز نابولي على براجا 2-1 (دوري أبطال أوروبا) ملخص تعادل إنتر مع ريال سوسيداد 1-1 (دوري أبطال أوروبا) ملخص فوز باريس سان جيرمان على دورتموند 2-0 (دوري أبطال أوروبا) ملخص فوز مانشستر سيتي على ريد ستار 3-1 (دوري أبطال أوروبا) ملخص تعادل لاتسيو القاتل مع أتليتكو مدريد 1-1 (دوري أبطال أوروبا) ملخص فوز برشلونة على رويال أنتويرب 5-0 (دوري أبطال أوروبا) ملخص فوز ريال مدريد القاتل على يونيون برلين 1-0 (دوري أبطال أوروبا) ملخص فوز أرسنال على إيندهوفن 4-0 (دوري أبطال أوروبا)