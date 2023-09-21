هدف الهلال الأول ضد ضمك - مالكوم (الدوري السعودي)
الخميس، 21 سبتمبر 2023 - 18:29
تيكي تاكا هلالية..— FilGoal (@FilGoal) September 21, 2023
تمريرة رائعة من سالم ومالكوم يسدد في الشباك 🔵⚽pic.twitter.com/UNxYjKvVnx https://t.co/aZk54Auzk3
نرشح لكم
ملخص فوز ليفربول على لاسك 3-1 (الدوري الأوروبي) هدف ليفربول الثالث ضد لاسك - محمد صلاح (الدوري الأوروبي) هدف ليفربول الثاني ضد لاسك (الدوري الأوروبي) هدف ليفربول الأول ضد لاسك (الدوري الأوروبي) هدف لاسك الأول ضد ليفربول (الدوري الأوروبي) ملخص تعادل بيراميدز مع الزمالك 2-2 (الدوري المصري) هدف بيراميدز الثاني ضد الزمالك - رمضان صبحي (الدوري المصري) هدفا الزمالك الأول والثاني ضد بيراميدز (الدوري المصري)