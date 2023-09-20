هدف مانشستر يونايتد الثاني ضد بايرن ميونيخ - كاسيميرو (دوري أبطال أوروبا)
الأربعاء، 20 سبتمبر 2023 - 23:56
ماذا تفعل يا كاسيميرو !! 🤯#دوري_أبطال_أوروبا | #بايرن_ميونيخ | #مانشستر_يونايتد pic.twitter.com/yjOb6FWOcB— beIN SPORTS (@beINSPORTS) September 20, 2023
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