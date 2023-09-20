هدف مانشستر يونايتد ضد بايرن ميونيخ - هويلوند (دوري أبطال أوروبا)
الأربعاء، 20 سبتمبر 2023 - 23:20
GOAL!— beIN SPORTS (@beINSPORTS_EN) September 20, 2023
Rasmus Hojlund scores his first #MUFC goal with a deflected strike. #beINUCL #BAYMUN pic.twitter.com/qJtnsIl3fb
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