هدفان قاتلان في تعادل جالاتاسراي مع كوبنهاجن (دوري أبطال أوروبا)
الأربعاء، 20 سبتمبر 2023 - 22:27
هدفان لغلطة سراي في الوقت القاتل، أيهما أجمل 😯#دوري_أبطال_أوروبا #غلطة_سراي pic.twitter.com/cr6QCRKjTy— beIN SPORTS (@beINSPORTS) September 20, 2023
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