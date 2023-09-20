هدف فوز ريال مدريد القاتل على يونيون برلين (دوري أبطال أوروبا)

الأربعاء، 20 سبتمبر 2023 - 21:50

9/20/2023 9:50:38 PM هدف فوز ريال مدريد القاتل على يونيون برلين (دوري أبطال أوروبا)
ريال مدريد يونيون برلين أبطال أوروبا
نرشح لكم
حارس لاتسيو يسجل هدفا قاتلا ضد أتليتكو مدريد في أبطال أوروبا هدف مانشستر سيتي الثاني في ريد ستار (دوري الأبطال) هدف ريد ستار في مانشستر سيتي (دوري الأبطال) هدف حكيمي مع سان جيرمان ضد دورتموند هدف مبابي مع سان جيرمان ضد دورتموند هدف جواو فيليكس مع برشلونة ضد أنتويرب (دوري الأبطال) هدف صاروخي مباغت لـ كوبنهاجن ضد راكو (تمهيدي دوري أبطال أوروبا) هدف إيندهوفن الأول ضد رينجرز - إسماعيل صيباري (تمهيدي دوري أبطال أوروبا)
أخر الأخبار
شوقي غريب: بلدية المحلة يستحق الفوز.. ونعاني من الإصابات قبل مواجهة الزمالك 2 دقيقة | الكرة المصرية
منقذ الملوك.. بيلينجهام يخطف انتصارا قاتلا لريال مدريد من يونيون برلين 10 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
لم يخسرا معه من قبل.. محمود بسيوني حكم لقاء بيراميدز أمام الزمالك 11 دقيقة | الدوري المصري
مباشر دوري الأبطال - أرسنال ضد أيندهوفن 14 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
سيدات مصر تهزمن جنوب السودان برباعية في المرحلة الأولى من تصفيات أمم إفريقيا 27 دقيقة | الكرة المصرية
سموحة يهدر نقطتين أمام المجهول.. الجونة يخطف تعادلا قاتلا في لقاء ركلات الجزاء 33 دقيقة | الدوري المصري
مباشر دوري الأبطال – بايرن ميونيخ (0) - (0) مانشستر يونايتد.. انطلاق المباراة 39 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
تشكيل دوري الأبطال– أرناوتوفيتش أساسي لأول مرة مع إنتر.. وبطل الدربي على الدكة 41 دقيقة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 القبض على 3 لاعبين من ريال مدريد بسبب فيديو جنسي.. وبيان من النادي 2 تربع على عرش إفريقيا في إنجلترا.. رقمان تاريخيان كتبهما صلاح بعد صناعتيه ضد ولفرهامبتون 3 انتهت الكونفدرالية - أرتا سولار (2) - (0) الزمالك 4 انتهت السوبر الإفريقي - الأهلي (0) (1) اتحاد العاصمة.. اللقب جزائري