هدف فوز ريال مدريد القاتل على يونيون برلين (دوري أبطال أوروبا)
الأربعاء، 20 سبتمبر 2023 - 21:50
بيلينغهام ينقذ الريال من التعادل في الوقت القاتل #دوري_أبطال_أوروبا | #ريال_مدريد | #أونيون_برلين pic.twitter.com/9NmA4YJuV7— beIN SPORTS (@beINSPORTS) September 20, 2023
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