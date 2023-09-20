هدفا تعادل سموحة مع الجونة 1-1 (الدوري المصري)

الأربعاء، 20 سبتمبر 2023 - 21:38

9/20/2023 9:38:46 PM هدفا تعادل سموحة مع الجونة 1-1 (الدوري المصري)
سموحة الجونة الدوري المصري في الدوري
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