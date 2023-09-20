أحمد مسعود حارس الجونة يتصدى لركلتي شريف رضا لاعب سموحة (الدوري المصري)
الأربعاء، 20 سبتمبر 2023 - 21:33
إثارة ومتعة في دوري النيل 🔥😮 أحمد مسعود ينقذ الجونة ويتصدى لركلة جزاء والفار يقرر إعادتها ويتصدى لها مرة أخرى#ONTime_Sports pic.twitter.com/HivxdIdA0s— OnTime Sports (@ONTimeSports) September 20, 2023
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