هدف عبد العزيز السيد (الداخلية 1-0 إنبي) الدوري المصري
الأربعاء، 20 سبتمبر 2023 - 18:24
جوووووووووووول.. تسديدة صاروخية من عبد العزيز السيد لاعب فريق الداخلية تسكن شباك فريق إنبي— OnTime Sports (@ONTimeSports) September 20, 2023
(الداخلية 1- 0 إنبي)#ONTime_Sports pic.twitter.com/RrJgbHUdDi
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