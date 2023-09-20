هدف عبد العزيز السيد (الداخلية 1-0 إنبي) الدوري المصري

هدفا تعادل سموحة مع الجونة 1-1 (الدوري المصري)

هدفا فوز بلدية المحلة على المقاولون العرب 2-0 (الدوري المصري)

هدف سموحة الأول ضد الجونة - فادي فريد (الدوري المصري)

هدف بلدية المحلة الأول ضد المقاولون - عبد الرحمن جمال (الدوري المصري)