حارس لاتسيو يسجل هدفا قاتلا ضد أتليتكو مدريد في أبطال أوروبا
الأربعاء، 20 سبتمبر 2023 - 00:32
LAZIO KEEPER IVAN PROVEDEL SCORES IN THE 95TH MINUTE!!! 🤯— beIN SPORTS (@beINSPORTS_EN) September 19, 2023
The Champions League is back and don't we just LOVE it 😍#beINUCL pic.twitter.com/NC8im1OP0h
نرشح لكم
هدف مانشستر سيتي الثاني في ريد ستار (دوري الأبطال) هدف ريد ستار في مانشستر سيتي (دوري الأبطال) هدف حكيمي مع سان جيرمان ضد دورتموند هدف مبابي مع سان جيرمان ضد دورتموند هدف جواو فيليكس - برشلونة ضد أنتويرب دوري أبطال أوروبا هدف صاروخي مباغت لـ كوبنهاجن ضد راكو (تمهيدي دوري أبطال أوروبا) هدف إيندهوفن الأول ضد رينجرز - إسماعيل صيباري (تمهيدي دوري أبطال أوروبا) هدف إيندهوفن الثاني ضد رينجرز - إسماعيل صيباري (تمهيدي دوري أبطال أوروبا)