هدف مانشستر سيتي الثاني في ريد ستار (دوري الأبطال)
الأربعاء، 20 سبتمبر 2023 - 00:16
جوليان ألفاريز يسجل هدفه الثاني بعد خطأ فادح من حارس النجم الأحمر #دوري_أبطال_أوروبا #مانشستر_سيتي_النجم_الأحمر pic.twitter.com/xBixPYqPwL— beIN SPORTS (@beINSPORTS) September 19, 2023
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