هدف ريد ستار في مانشستر سيتي (دوري الأبطال)
الأربعاء، 20 سبتمبر 2023 - 00:13
هدف ⚽️— beIN SPORTS (@beINSPORTS) September 19, 2023
بعد العودة لتقنية الفيديو، النجم الأحمر يفاجئ حامل اللقب مانشستر سيتي 😮#دوري_أبطال_أوروبا | #مانشستر_سيتي_النجم_الأحمر pic.twitter.com/jmZy7TgMh8
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