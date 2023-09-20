هدف مبابي مع سان جيرمان ضد دورتموند

حارس لاتسيو يسجل هدفا قاتلا ضد أتليتكو مدريد في أبطال أوروبا

هدف حكيمي مع سان جيرمان ضد دورتموند

فوز روما الكبير على إمبولي 7-0 (الدوري الإيطالي)

أهداف فوز إنتر الكاسح على ميلان 5-1 (الدوري الإيطالي)

أهداف فوز يوفنتوس على لاتسيو 3-1 (الدوري الإيطالي)

هدف جاكبو ضد ولفرهامبتون من صناعة صلاح

هدف روبرتسون ضد ولفرهامبتون من صناعة صلاح

هدف هوانج هي تشان مع ولفرهامبتون ضد ليفربول