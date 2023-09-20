هدف مبابي مع سان جيرمان ضد دورتموند
الأربعاء، 20 سبتمبر 2023 - 00:05
مبابي يمنح باريس سان جيرمان التقدم من ركلة الجزاء 🥅⚽️#دوري_أبطال_أوروبا | #باريس_دورتموند pic.twitter.com/Fphv9m5Owl— beIN SPORTS (@beINSPORTS) September 19, 2023
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