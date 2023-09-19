هدف الأهلي الرابع ضد المصري من كريم فؤاد
الثلاثاء، 19 سبتمبر 2023 - 21:01
وان تو عالمي بالكعب 😮🦅 كريم فؤاد يسجل الهدف الرابع للأهلي في مرمى المصري بطريقة ولا أروع #ONTime_Sports pic.twitter.com/xolqIauRiD— OnTime Sports (@ONTimeSports) September 19, 2023
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