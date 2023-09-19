هدف رضا سليم الأول مع الأهلي ضد المصري
الثلاثاء، 19 سبتمبر 2023 - 19:55
جوووول 💥🦅 رضا سليم يقص شريط أهداف الأهلي في دوري Nile في مرمى النادي المصري #ONTime_Sports pic.twitter.com/W8yghe9oFz— OnTime Sports (@ONTimeSports) September 19, 2023
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