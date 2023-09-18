هدف تعادل الهلال السعودي في نافباخور (دوري أبطال آسيا)
الإثنين، 18 سبتمبر 2023 - 23:18
رأسية البليهي تسكن شباك نافباخور معلنة التعادل #دوري_ابطال_اسيا #الهلال_نافباخور pic.twitter.com/YwNNMP87Lo— beIN SPORTS (@beINSPORTS) September 18, 2023
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