فوز روما الكبير على إمبولي 7-0 (الدوري الإيطالي)
الإثنين، 18 سبتمبر 2023 - 00:46
سريعاً شاهد سباعية روما..— قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) September 17, 2023
فوز تاريخي لفريق مورينيو بنتيجة 7-0 على إمبولي#الدوري_الإيطالي #روما_إمبولي pic.twitter.com/hyjLGFzmTN
نرشح لكم
هدف التعادل لريال مدريد في مرمى سوسيداد - فيدي فالفيردي (الدوري الإسباني) هدف ريال سوسيداد الأول في مرمى ريال مدريد - أندير بيرانيتشيا (الدوري الإسباني) هدف فوز أرسنال على إيفرتون - لياندرو تروسارد (الدوري الإنجليزي) هدف سينجيدا في مرمى فيوتش (كأس الكونفدرالية) شاملة الهدف الذي لم يذع.. ملخص مباراة أرتا سولار والزمالك 2-0 (كأس الكونفدرالية) أهداف فوز إنتر الكاسح على ميلان 5-1 (الدوري الإيطالي) أهداف فوز يوفنتوس على لاتسيو 3-1 (الدوري الإيطالي) هدف أرتا سولار الثاني ضد الزمالك 2-0 (الكونفدرالية)