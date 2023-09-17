هدف التعادل لريال مدريد في مرمى سوسيداد - فيدي فالفيردي (الدوري الإسباني)
الأحد، 17 سبتمبر 2023 - 23:39
يا ســـــــــــاتر 🤯🤯— FilGoal (@FilGoal) September 17, 2023
قذيفة من فالفيردي تعادل النتيجة في بداية الشوط الثاني 🔥🔥pic.twitter.com/lyuYmjXV3M https://t.co/GoDVhWWy2E
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