هدف ريال سوسيداد الأول في مرمى ريال مدريد - أندير بيرانيتشيا (الدوري الإسباني)
الأحد، 17 سبتمبر 2023 - 23:36
ريال سوسيداد يهز شباك الريال مبكرا #الدوري_الإسباني #ريال_مدريد_ريال_سوسيداد #beINLiga #LaLiga pic.twitter.com/FxF8tv2ccM— beIN SPORTS (@beINSPORTS) September 17, 2023
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