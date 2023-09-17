هدف فوز أرسنال على إيفرتون - لياندرو تروسارد (الدوري الإنجليزي)

الأحد، 17 سبتمبر 2023 - 20:40

9/17/2023 8:40:46 PM هدف فوز أرسنال على إيفرتون - لياندرو تروسارد (الدوري الإنجليزي)
أرسنال إيفرتون الدوري الإنجليزي لياندرو تروسارد - أرسنال
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