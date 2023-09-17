هدف فوز أرسنال على إيفرتون - لياندرو تروسارد (الدوري الإنجليزي)
الأحد، 17 سبتمبر 2023 - 20:40
تروسار يفتتح التسجيل للمدفعجية في شباك إيفرتون#الدوري_الإنجليزي #ايفرتون_ارسنال pic.twitter.com/ZUBQy5vEbR— beIN SPORTS (@beINSPORTS) September 17, 2023
نرشح لكم
هدف سينجيدا في مرمى فيوتش (كأس الكونفدرالية) شاملة الهدف الذي لم يذع.. ملخص مباراة أرتا سولار والزمالك 2-0 (كأس الكونفدرالية) أهداف فوز إنتر الكاسح على ميلان 5-1 (الدوري الإيطالي) أهداف فوز يوفنتوس على لاتسيو 3-1 (الدوري الإيطالي) هدف أرتا سولار الثاني ضد الزمالك 2-0 (الكونفدرالية) هدف مانشستر يونايتد الأول ضد برايتون - حنبعل المجبري (الدوري الإنجليزي) هدف مانشستر سيتي الثاني في وست هام - بيرناردو سيلفا (الدوري الإنجليزي) هدف تعادل مانشستر سيتي في وست هام (الدوري الإنجليزي)