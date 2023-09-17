هدف سينجيدا في مرمى فيوتش (كأس الكونفدرالية)
الأحد، 17 سبتمبر 2023 - 18:13
بتسديدة صاروخية 💥💥 نادي سينجيدا بيج ستارز التنزاني يسجل الهدف الأول في فيوتشر ⚽️— OnTime Sports (@ONTimeSports) September 17, 2023
سينجيدا ستارز 1 : 0 فيوتشر pic.twitter.com/FtKzQL4Mv0
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