أهداف فوز يوفنتوس على لاتسيو 3-1 (الدوري الإيطالي)

أهداف فوز إنتر الكاسح على ميلان 5-1 (الدوري الإيطالي)

هدف جاكبو ضد ولفرهامبتون من صناعة صلاح

هدف روبرتسون ضد ولفرهامبتون من صناعة صلاح

هدف هوانج هي تشان مع ولفرهامبتون ضد ليفربول