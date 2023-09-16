ملخص تعادل بايرن ميونيخ مع ليفركوزن 2-2 (الدوري الألماني)

السبت، 16 سبتمبر 2023 - 00:23

9/16/2023 12:23:14 AM ملخص تعادل بايرن ميونيخ مع ليفركوزن 2-2 (الدوري الألماني)
بايرن ميونيخ الدوري الألماني باير ليفركوزن
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