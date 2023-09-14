هدف فوز اتحاد جدة على الأخدود - كريم بنزيمة (الدوري السعودي)
الخميس، 14 سبتمبر 2023 - 20:16
هدددددف!⚽— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) September 14, 2023
أول الأهداف للاتحاد من كريم بنزيما ⚽🔥
الأخدود 0 × 1 الاتحاد#دوري_روشن_السعودي#الأخدود_الاتحاد | #SSC pic.twitter.com/hWvcqYzVz3
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