هدف ماركينيوس في فوز البرازيل على بيرو (تصفيات كأس العالم)
الأربعاء، 13 سبتمبر 2023 - 10:27
Assistência de Neymar, precisão de Marquinhos! Gol nos minutos finais e vitória para a @CBF_Futebol nas #EliminatoriasSulAmericanas! ⚽️🇧🇷#AcrediteSempre pic.twitter.com/aohDG8Sj7A— CONMEBOL.com (@CONMEBOL) September 13, 2023
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