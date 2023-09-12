هدف ماجواير في مرماه في مباراة إنجلترا وأسكتلندا (مباراة ودية)
الثلاثاء، 12 سبتمبر 2023 - 23:52
هدف هاري ماغواير في مرماه 👀🤦♂️#مباراة_ودية | #إنجلترا | #ماغواير pic.twitter.com/OX4EBIC9su— beIN SPORTS (@beINSPORTS) September 12, 2023
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