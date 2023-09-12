هدف إيطاليا الأول في أوكرانيا (تصفيات يورو 2024)
الثلاثاء، 12 سبتمبر 2023 - 23:47
ديفيد فراتيسي يسجل الهدف الأول لإيطاليا #تصفيات_أمم_أوروبا #ايطاليا_اوكرانيا pic.twitter.com/SfEt3qzbpb— beIN SPORTS (@beINSPORTS) September 12, 2023
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