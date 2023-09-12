أهداف فوز تونس على مصر 3-1 (مباراة ودية)

الثلاثاء، 12 سبتمبر 2023 - 23:04

9/12/2023 11:04:57 PM أهداف فوز تونس على مصر 3-1 (مباراة ودية)
مصر تونس
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