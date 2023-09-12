أهداف فوز تونس على مصر 3-1 (مباراة ودية)
الثلاثاء، 12 سبتمبر 2023 - 23:04
🇹🇳🇪🇬 أهداف المباراة الودية بين منتخب مصر ومنتخب تونس 3:1 🔥⚽#ONTime_Sports pic.twitter.com/m5fwqeS4KT— OnTime Sports (@ONTimeSports) September 12, 2023
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