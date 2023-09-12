هدف تونس الثالث ضد مصر (مباراة ودية)
الثلاثاء، 12 سبتمبر 2023 - 22:09
في الثانية الآخيرة من المباراة 🔥⚽ حمزة رفيعة يسجل الهدف الثالث لمنتخب تونس في مرمى منتخب مصر #ONTime_Sports pic.twitter.com/FERxZRhP8R— OnTime Sports (@ONTimeSports) September 12, 2023
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