هدف ثان لمنتخب تونس ضد مصر (مباراة ودية)
الثلاثاء، 12 سبتمبر 2023 - 20:22
بالنيران الصديقة 🔥⚽ حمدي فتحي يسجل بالخطأ في مرماه الهدف الثاني لتونس في مرمى منتخب مصر #ONTime_Sports pic.twitter.com/PKS4fVcZ4N— OnTime Sports (@ONTimeSports) September 12, 2023
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