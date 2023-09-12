فيديو إعلان الأهلي التعاقد مع أنتوني موديست

ساجد زكريا يشكو سوء معاملة المصرية للاتصالات بعد العودة من فريق بايرن العالمي

هدف الأهلي الأول ضد ألوميني - كهربا (مباراة ودية)

حوار في الجول - تودوروف: صلاح كان ضمن 4 لاعبين أحدهم يملك "كشك هواتف"