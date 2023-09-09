هدف التعادل لإنجلترا في مرمى أوكرانيا (كايل ووكر)
السبت، 09 سبتمبر 2023 - 23:16
ووكر يبصم على أول أهدافه مع المنتخب الإنجليزي#أوكرانيا_انجلترا #تصفيات_أمم_أوروبا pic.twitter.com/B1pyFShGZn— beIN SPORTS (@beINSPORTS) September 9, 2023
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