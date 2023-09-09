هدف إيطاليا الأول في مرمى مقدونيا (تشيرو إيموبيلي) - تصفيات يورو 2024
السبت، 09 سبتمبر 2023 - 23:14
إيموبيلي يمنح إيطاليا هدف التقدّم أمام مقدونيا الشمالية#تصفيات_أمم_أوروبا #إيطاليا_مقدونيا_الشمالية pic.twitter.com/vLfbB2cvmh— beIN SPORTS (@beINSPORTS) September 9, 2023
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