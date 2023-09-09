طبيب الزمالك يكشف موقف إصابات الفريق

ملخص فوز مصر على إثيوبيا 1-0 (تصفيات أمم إفريقيا 2023)

ملخص تعادل الجزائر مع تنزانيا 0-0 (تصفيات أمم إفريقيا 2023)

ملخص فوز البرازيل على بوليفيا 5-1 (تصفيات كأس العالم 2026)

ملخص فوز أوروجواي على تشيلي 3-1 (تصفيات كأس العالم 2026)

هدف صاروخي مباغت لـ ليشتنشتاين ضد البوسنة (تصفيات يورو 2024)

هدف فوز البرتغال على سلوفاكيا - برونو فيرنانديز (تصفيات يورو 2024)

هدف لامين جمال الأول مع إسبانيا ضد جورجيا (تصفيات يورو 2024)