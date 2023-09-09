ملخص فوز أوروجواي على تشيلي 3-1 (تصفيات كأس العالم 2026)

السبت، 09 سبتمبر 2023 - 11:18

9/9/2023 11:18:54 AM ملخص فوز أوروجواي على تشيلي 3-1 (تصفيات كأس العالم 2026)
أوروجواي تشيلي تصفيات كأس العالم 2026
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