هدف صاروخي مباغت لـ ليشتنشتاين ضد البوسنة (تصفيات يورو 2024)
السبت، 09 سبتمبر 2023 - 01:10
تسديدة صاروخية من ساندرو تسكن شباك البوسنة والهرسك#تصفيات_أمم_أوروبا#EuroQualifiers2024@BUTAMEM1 pic.twitter.com/JX1OFkaRmp— beIN SPORTS (@beINSPORTS) September 8, 2023
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