هدف فوز البرتغال على سلوفاكيا - برونو فيرنانديز (تصفيات يورو 2024)

السبت، 09 سبتمبر 2023 - 01:08

9/9/2023 1:08:02 AM هدف فوز البرتغال على سلوفاكيا - برونو فيرنانديز (تصفيات يورو 2024)
البرتغال سلوفاكيا تصفيات يورو 2024 برونو فيرنانديز
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