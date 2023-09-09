هدف فوز البرتغال على سلوفاكيا - برونو فيرنانديز (تصفيات يورو 2024)
السبت، 09 سبتمبر 2023 - 01:08
برونو فيرنانديز يضع البرتغال في المقدمة#تصفيات_أمم_أوروبا#EuroQualifiers2024 pic.twitter.com/U0kvZl2ggL— beIN SPORTS (@beINSPORTS) September 8, 2023
نرشح لكم
هدف صاروخي مباغت لـ ليشتنشتاين ضد البوسنة (تصفيات يورو 2024) هدف لامين جمال الأول مع إسبانيا ضد جورجيا (تصفيات يورو 2024) أفضل أهداف أنتوني موديست مهاجم الأهلي المحتمل مع كولن هدف فرنسا الأول ضد أيرلندا - تشواميني (تصفيات يورو 2024) أهداف فوز أتالانتا على مونزا 3-0 (الدوري الإيطالي) أهداف فوز لاتسيو على نابولي 2-1 (الدوري الإيطالي) أهداف فوز إنتر على فيورنتينا 4-0 (الدوري الإيطالي) هدف برشلونة الأول أمام أوساسونا - كوندي (الدوري الإسباني)