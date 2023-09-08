هدف لامين جمال الأول مع إسبانيا ضد جورجيا (تصفيات يورو 2024)
الجمعة، 08 سبتمبر 2023 - 21:56
🤩🤩لامين جمال أصغر لاعب يشارك في تاريخ منتخب إسبانيا يبدأ مسيرته الدولية بأفضل طريقة#تصفيات_أمم_أوروبا #EuroQualifiers2024 pic.twitter.com/UUJXQPFWZ1— beIN SPORTS (@beINSPORTS) September 8, 2023
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