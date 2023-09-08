أفضل أهداف أنتوني موديست مهاجم الأهلي المحتمل مع كولن

الجمعة، 08 سبتمبر 2023 - 19:36

9/8/2023 7:36:37 PM أفضل أهداف أنتوني موديست مهاجم الأهلي المحتمل مع كولن
كولن أنتوني موديست الأهلي
نرشح لكم
هدف فرنسا الأول ضد أيرلندا - تشواميني (تصفيات يورو 2024) أهداف فوز أتالانتا على مونزا 3-0 (الدوري الإيطالي) أهداف فوز لاتسيو على نابولي 2-1 (الدوري الإيطالي) أهداف فوز إنتر على فيورنتينا 4-0 (الدوري الإيطالي) هدف برشلونة الأول أمام أوساسونا - كوندي (الدوري الإسباني) أهداف فوز بايرن ميونيخ على مونشنجلادباخ 2-1 (الدوري الألماني) هدف مانشستر يونايتد الأول في أرسنال - ماركوس راشفورد (الدوري الإنجليزي) هدفا تعادل فرانكفورت مع كولن 1-1 (الدوري الألماني)
أخر الأخبار
"ملك جديد".. الشارقة يخطف ماريجا من موسيماني 4 دقيقة | الوطن العربي
كرة طائرة - مصر تجتاز كينيا وتضرب موعدا مع المغرب في ربع نهائي بطولة إفريقيا 17 دقيقة | كرة طائرة
يد – الزمالك يفوز على أصحاب الجياد برميات الترجيح.. وأزمة البطاقات مستمرة 38 دقيقة | رياضات أخرى
كوتينيو ينضم إلى الدحيل القطري 52 دقيقة | الوطن العربي
مصدر مقرب من موديست يكشف لـ في الجول تفاصيل المفاوضات.. وما يرجح كفة الأهلي ساعة | الدوري المصري
ليكيب: جيرو يغادر معسكر فرنسا بسبب الإصابة ساعة | الكرة الأوروبية
دوري المحترفين – لافيينا يتعاقد مع لاعب وادي دجلة ساعة | الكرة المصرية
انتخابات الزمالك - بينهم العتال وزادة.. 3 مرشحين جدد في اليوم الخامس والعدد يرتفع إلى 16 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 بمشاركة إمام عاشور ورضا سليم.. الأهلي يهزم ألوميني بأهداف المهاجمين الثلاثة وديا 2 قرعة الدوري الإفريقي - الأهلي يواجه سيمبا التنزاني.. وصنداونز في طريق نصف النهائي 3 انتهت مباراة ودية – الأهلي (3)-(1) ألوميني.. فوز الأحمر 4 المنافسون المحتملون للأهلي.. تعرف على قرعة كأس العالم للأندية بالكامل