هدف فرنسا الأول ضد أيرلندا - تشواميني (تصفيات يورو 2024)
الخميس، 07 سبتمبر 2023 - 22:49
A beautiful curling effort from Aurélien Tchouaméni breaks the deadlock in Paris to put France 1-0 up over Ireland. 🇫🇷— beIN SPORTS (@beINSPORTS_EN) September 7, 2023
Pick that out 🥵#EURO2024 #FRAIRE pic.twitter.com/l4nXyKDk93
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