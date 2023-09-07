هدف روسيا الأول ضد مصر الأولمبي بعد خطأ فادح من الحارس (ودي)
الخميس، 07 سبتمبر 2023 - 20:31
روسيا تتعادل بعد خطأ فادح من حارس مرمى منتخب مصر الأولمبي pic.twitter.com/ZB74VEqUFb— OnTime Sports (@ONTimeSports) September 7, 2023
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