هدف مصر الأولمبي الأول ضد روسيا - بلال مظهر (ودي)
الخميس، 07 سبتمبر 2023 - 19:33
جوووووووول.. بلال مظهر يسجل الهدف الأول لمنتخب مصر الأولمبي في شباك منتخب روسيا للمحليين pic.twitter.com/RV4AZZKSii— OnTime Sports (@ONTimeSports) September 7, 2023
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