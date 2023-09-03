هدف برشلونة الأول أمام أوساسونا - كوندي (الدوري الإسباني)
الأحد، 03 سبتمبر 2023 - 23:10
كوندي يرسل رأسية لا ترد في شباك أوساسونا#الدوري_الإسباني #برشلونة_اوساسونا #beINLiga #LaLiga pic.twitter.com/KqCPGO92Vp— beIN SPORTS (@beINSPORTS) September 3, 2023
نرشح لكم
هدف فوز ريال مدريد على خيتافي - بيلينجهام (الدوري الإسباني) تصد رائع من حارس خيتافي لرأسية مودريتش (الدوري الإسباني) هدف برشلونة الأول أمام فياريال - جافي (الدوري الإسباني) هدف ريال مدريد الأول أمام سيلتا فيجو - جود بيلينجهام (الدوري الإسباني) رودريجو يهدر ركلة جزاء لـ ريال مدريد أمام سيلتا فيجو (الدوري الإسباني) هدف سيلتا فيجو الملغي أمام ريال مدريد (الدوري الإسباني) هدف برشلونة الأول ضد قادش - بيدري (الدوري الإسباني) هدف ريال مدريد الثالث في مرمى ألميريا - فينيسيوس (الدوري الإسباني)