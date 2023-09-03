هدف أرسنال الثاني ضد مانشستر يونايتد - رايس (الدوري الإنجليزي)

الأحد، 03 سبتمبر 2023 - 20:43

9/3/2023 8:43:45 PM هدف أرسنال الثاني ضد مانشستر يونايتد - رايس (الدوري الإنجليزي)
أرسنال مانشستر يونايتد ديكلان رايس الدوري الإنجليزي
نرشح لكم
هدف أرسنال الثالث ضد مانشستر يونايتد - جيسوس (الدوري الإنجليزي) هدف تعادل أرسنال في مانشستر يونايتد - أوديجارد (الدوري الإنجليزي) هدف مانشستر يونايتد الأول في أرسنال - ماركوس راشفورد (الدوري الإنجليزي) هدف ليفربول الأول أمام أستون فيلا - دومينيك سبوسلاي (الدوري الإنجليزي) هدف ليفربول الثالث أمام أستون فيلا - محمد صلاح (الدوري الإنجليزي) هدف مانشستر سيتي الثالث في فولام - هالاند هدف مانشستر سيتي الثاني في فولام - ناثان أكي هدف فولام الأول ضد مانشستر سيتي - تيم رايم (الدوري الإنجليزي)
أخر الأخبار
كرة طائرة - ضربة البداية.. مصر تسحق بوروندي في افتتاح بطولة أمم إفريقيا 12 دقيقة | كرة طائرة
مباشر الدوري الإسباني - أوساسونا (0)-(0) برشلونة.. القائم يبعد الأول 22 دقيقة | الدوري الإسباني
أرتيتا: رايس كان مذهلا أمام يونايتد.. وموقف هافرتز يذكرني بما فعلته مع زوجتي 26 دقيقة | الدوري الإنجليزي
تين هاج: كنا نستحق الفوز على أرسنال.. والهدف الثاني لا يمكن احتسابه 27 دقيقة | الدوري الإنجليزي
قاعدة جديدة في دوري الجمهورية.. لا تعادل وركلات ترجيح على الطريقة الأمريكية 59 دقيقة | الكرة المصرية
مران الزمالك - راحة لسداسي المنتخب.. وظهور نجل محمد عبد العني ساعة | الدوري المصري
تشكيل برشلونة - كانسيلو وفيليكس على مقاعد البدلاء.. وعودة المدافع الجديد ولكن ساعة | الدوري الإسباني
إثارة الوقت الضائع والـ+101 دقيقة.. فوز قاتل لـ أرسنال على يونايتد بقذيفة رايس ورائعة جيسوس ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 الرياضية: صلاح يضع شرطين للانتقال من ليفربول إلى الاتحاد.. وقرار من النادي الإنجليزي 2 قرعة الدوري الإفريقي - الأهلي يواجه سيمبا التنزاني.. وصنداونز في طريق نصف النهائي 3 عكاظ: الاتحاد يحسم صفقة صلاح.. وموعد وصوله لـ السعودية 4 خبر في الجول - تحطيم زجاج و22 غرزة.. تفاصيل أزمة جديدة بين سموحة وأجايي