هدف أرسنال الثاني ضد مانشستر يونايتد - رايس (الدوري الإنجليزي)

هدف أرسنال الثالث ضد مانشستر يونايتد - جيسوس (الدوري الإنجليزي)

هدف تعادل أرسنال في مانشستر يونايتد - أوديجارد (الدوري الإنجليزي)

هدف مانشستر يونايتد الأول في أرسنال - ماركوس راشفورد (الدوري الإنجليزي)

هدف ليفربول الأول أمام أستون فيلا - دومينيك سبوسلاي (الدوري الإنجليزي)

هدف مانشستر سيتي الثالث في فولام - هالاند

هدف مانشستر سيتي الثاني في فولام - ناثان أكي

هدف فولام الأول ضد مانشستر سيتي - تيم رايم (الدوري الإنجليزي)