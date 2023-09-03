هدف أرسنال الثاني ضد مانشستر يونايتد - رايس (الدوري الإنجليزي)
الأحد، 03 سبتمبر 2023 - 20:43
GOAL!— beIN SPORTS (@beINSPORTS_EN) September 3, 2023
Declan Rice has won it for Arsenal at the death! #beINPL #ARSMUN 🔴👺 pic.twitter.com/GZ7Yp01buJ
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