هدف تعادل أرسنال في مانشستر يونايتد - أوديجارد (الدوري الإنجليزي)

هدف أرسنال الثالث ضد مانشستر يونايتد - جيسوس (الدوري الإنجليزي)

هدف أرسنال الثاني ضد مانشستر يونايتد - رايس (الدوري الإنجليزي)

أهداف فوز بايرن ميونيخ على مونشنجلادباخ 2-1 (الدوري الألماني)

هدف مانشستر يونايتد الأول في أرسنال - ماركوس راشفورد (الدوري الإنجليزي)

هدفا تعادل فرانكفورت مع كولن 1-1 (الدوري الألماني)

هدف ليفربول الأول أمام أستون فيلا - دومينيك سبوسلاي (الدوري الإنجليزي)

هدف محمد شريف الأول مع الخليج في مرمى الشباب (الدوري السعودي)