هدف مانشستر يونايتد الأول في أرسنال - ماركوس راشفورد (الدوري الإنجليزي)
الأحد، 03 سبتمبر 2023 - 19:02
Goal!— beIN SPORTS (@beINSPORTS_EN) September 3, 2023
Manchester United take the lead completely against the run of play! An error from Kai Havertz is eventually punished by Marcus Rashford.#beINPL #ARSMUN 🔴👺 pic.twitter.com/ol0MFpi9s3
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