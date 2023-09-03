هدف ليفربول الأول أمام أستون فيلا - دومينيك سبوسلاي (الدوري الإنجليزي)

هدف ليفربول الثالث أمام أستون فيلا - محمد صلاح (الدوري الإنجليزي)

هدف محمد شريف الأول مع الخليج في مرمى الشباب (الدوري السعودي)

تشتيت من على الخط من حمدي فتحي أمام السد (الدوري القطري)

هدف فوز ريال مدريد على خيتافي - بيلينجهام (الدوري الإسباني)

هدف مانشستر سيتي الثالث في فولام - هالاند

هدف مانشستر سيتي الثاني في فولام - ناثان أكي

تصد رائع من حارس خيتافي لرأسية مودريتش (الدوري الإسباني)

هدف فولام الأول ضد مانشستر سيتي - تيم رايم (الدوري الإنجليزي)