هدف محمد شريف الأول مع الخليج في مرمى الشباب (الدوري السعودي)
السبت، 02 سبتمبر 2023 - 22:57
الكبـييير وصـل 🔥#الشباب_الخليج | #دوري_روشن_السعودي— نادي الخليج السعودي (@Khaleejclub) September 2, 2023
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