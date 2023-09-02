تشتيت من على الخط من حمدي فتحي أمام السد (الدوري القطري)

الدقيقة 79|

حمدي فتحي لاعب الوكرة يُبعد الكرة من على خط المرمى وينقذ فريقه من هدف محقق أمام السد#دوري_نجوم_إكسبو #قنوات_الكاس pic.twitter.com/yA8DYKktk3