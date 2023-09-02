تشتيت من على الخط من حمدي فتحي أمام السد (الدوري القطري)
السبت، 02 سبتمبر 2023 - 22:14
الدقيقة 79|— قنوات الكاس (@AlkassTVSports) September 2, 2023
حمدي فتحي لاعب الوكرة يُبعد الكرة من على خط المرمى وينقذ فريقه من هدف محقق أمام السد#دوري_نجوم_إكسبو #قنوات_الكاس pic.twitter.com/yA8DYKktk3
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